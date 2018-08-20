Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від легендарного бомбардира АПЛ

Найкращий бомбардир в історії англійської Прем'єр-ліги Алан Ширер уже не може дочекатись феєрії від лідера збірної України. Андрій Ярмоленко є для легендарного бомбардира, а нині телеексперта одним з тих гравців, за якими варто простежити в сезоні 2018/19.

Під час останніх вихідних Ярмоленко вийшов на заміну проти Борнмута знову в момент, коли його Вест Хем програвав. Підбадьорити Андрія в Лондон вирушили його агент Вадим Шаблій та інший український форвард з досвідом гри в АПЛ Сергій Ребров, який також пограв у складі "молотів". А ось Алан Ширер, який наколотив 260 голів у чемпіонаті Англії (значно більше за будь-кого іншого), позитивно оцінив шанси 28-річного екс-динамівця проявити себе в новій лізі. Навіть такі величні бомбардири чекають від українця виступів у стартовому складі.

"Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛ

"Одним з тих, за ким з нетерпінням стежитиму в нинішньому сезоні, є Андрій Ярмоленко, який за приблизно 20 мільйонів фунтів перейшов у Вест Хем. Коли ви подивитесь на його досягнення у збірній України та Динамо Київ, побачите, що особливо у національній команді він забиває практично в кожній другій міжнародній грі.

Це швидкий, спрямований на атаку гравець з гольовим чуттям. Може зіграти на будь-якій позиції в атакувальному трикутнику. На мою думку, його співпраця з Арнаутовічем буде дуже небезпечною для суперників.

Обидва надзвичайно майстерні, обидва швидкі та дуже добре керують грою вперед. Думаю, що захисникам не дуже сподобається грати проти нього. На мій погляд, він братиме м'яч, буде сунути вперед, може проникати у чужий штрафний і докладатиме зусиль, щоб забити гол.

Ярмоленко також не боятиметься грати за межами штрафного майданчика і підганяти м'ячі в середину. Я гадаю, якщо ці двоє добре провели передсезонну підготовку Вест Хема, вони спричинять багато проблем суперникам", – заявив Ширер для офіційного каналу Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Ярмоленко ще не встиг дебютувати за Вест Хем з перших хвилин в офіційному матчі. Андрій наразі виглядає жертвою великої трансферної кампанії його клубу, адже в кожному матчі в основі та на заміну виходять 5-7 дебютантів, а дехто тільки чекає свого зоряного часу. Після провального старту сезону в АПЛ команда Пеллегріні їде в гості до оновленого Арсенала, який також програв обидва матчі з новим тренером.

Якщо "молоти" і 25 серпня (о 17:00 за Києвом) не зможуть взяти очки, їх чекає перспектива затяжної кризи, адже попереду в календарі непростий Вулверхемптон і потужні Евертон, Челсі та Манчестер Юнайтед. Наставник Вест Хема повинен вирішити насамперед традиційні проблеми з психологією і захистом, але й з креативом і пошуком оптимального атакувального тріо в команди не все ідеально.

На позиції українського вінгера вже 2 різні гравці виходили зі старту. Схоже, що незабаром і Ярмоленко отримає свій шанс зіграти в основі, яким повинен скористатись на всі 100, якщо хоче закріпитись у статусі основного. Принаймні станом на сьогодні понад 90% фанатів Вест Хема хочуть бачити нашого півзахисника у стартовому складі на найближчі матчі.