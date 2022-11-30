Легендарний бразилець Пеле вкотре за останній час опинився в лікарні. Він бореться з раком кишки.

Король футболу Пеле сьогодні, 30 листопада, був госпіталізований через набряки по всьому тілу, біль у серці та сплутаність свідомості. Про це повідомляє ESPN Brasil.

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Наразі Пеле проходить кілька медичних тестів. Джерело зазначає, що, схоже, лікування раку товстої кишки відбувається неефективно, а хіміотерапія не дає бажаного ефекту. Останнім часом 82-річний бразилець регулярно опиняється в лікарні.

Нагадаємо, що Пеле є триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії. Він брав золоті медалі у 1958, 1962 та 1970 роках.

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