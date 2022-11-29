Чемпіонати світу постійно збирають навколо себе різноманітних оракулів, провидців і прогнозистів.

Черговим "інсайдом" поділився користувач TikTok @worldcuptimetraveller, який назвав себе "мандрівником у часі". Йому вже нібито вдалося подивитися фінал ЧС-2022 і зробити скріни телевізора.

На екрані бразильці святкують перемогу 2:1 над французами. Голами за "селесао" повинні відзначитись Маркіньйос і Рішарлісон, а з боку "Ле Бльо" Антуан Грізманн.

Відео наразі набрало понад 2 мільйони лайків. До фінального матчу катарського ЧС залишилося ще 3 тижні (18 грудня), а Бразилія та Франція вже гарантували собі місце у плей-офф.

Схожі історії траплялися рік тому на Євро. У TikTok були користувачі, які наперед "бачили" тріумф Італії і розгромну перемогу Англії над Україною (4:0). Втім, є підозри, що хтось бавиться масовим створенням різних відео, а потім резонанс отримують лише успішні прогнози.

Бразилія дотиснула Швейцарію гарматою Каземіро та вийшла у плей-офф ЧС-2022