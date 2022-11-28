Бразилія розпочала Мундіаль з впевненої перемоги над Сербією. Швейцарія також виграла свій матч, впоравшись з Камеруном. Сьогодні команди розігрували достроковий вихід у плей-офф. Попередня зустріч, яка відбулася на ЧС-2018, завершилася нічиєю.

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Тіте до кінця групового етапу втратив Неймара, але це прогнозовано не надто послабило його команду. "Селесао" знову постали монолітними та переважали суперника в кожній стадії. Швейцарії до перерви не дали створити взагалі нічого (1 удар) – Мілітао чудово підстрахував правий фланг оборони.

У першій чверті матчу Бразилія приглядалася. Були небезпечні підходи до воріт, але вони не завершувалися ударами. Рафінья нарешті створив чудовий момент для Вінісіуса – удар вінгера потягнув воротар. Бразильці посилювали тиск і кожну помилку суперників використовували для швидкої атаки.

Труднощі "синьо-жовтих" полягали в тому, що Швейцарія не так часто помилялася. "Наті" сміливо розігрували від воріт і активно залучали Зоммера, працюючи під пресингом Бразилії. А після кожної втрати відразу замикалися. Швейцарія в останні роки не менш монолітна, просто нижча за класом.

Не дивно, що гол прийшов після секундного хаосу, в якому краще зорієнтувалися бразильці. Кілька нічийних м'ячів у центрі поля, Каземіро вивів на удар Вінісіуса, а той майстерно переграв голкіпера. Втім, гол не зарахували – VAR зафіксував офсайд, про який ніхто навіть не подумав.

З одного боку, Швейцарії пощастило. З іншого – на тому відрізку гол Бразилії виглядав алогічним. Європейці агресивно розпочали другий тайм (5:0 за ударами на 20 хвилин). Реальної гостроти майже не було, однак команда Якіна змусила "селесао" оборонятися.

Зрештою клас бразильців все ж зробив різницю. Вони думають швидше, вони виконують краще. Вінісіус змістився з флангу, Родріго тонко віддав на Каземіро, а хавбек Манчестер Юнайтед в дотик пробив у дальній кут. Цей гол став єдиним у матчі та подарував "селесао" перемогу.

Бразилія набрала 6 очок і достроково вийшла у плей-офф чемпіонату світу. Швейцарія з 3 очками залишилася на другому місці. В останньому турі "наті" потрібно не поступитися сербам і сподіватися, що Камерун не обіграє Бразилію.

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