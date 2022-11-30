Легендарный бразилец Пеле в который раз за последнее время оказался в больнице. Он борется с раком кишки.

Король футбола Пеле сегодня, 30 ноября, был госпитализирован из-за отёков по всему телу, болей в сердце и спутанности сознания. Об этом сообщает ESPN Brasil.

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Сейчас Пеле проходит несколько медицинских тестов. Источник отмечает, что, похоже, лечение рака толстой кишки происходит неэффективно, а химиотерапия не дает желаемого эффекта. В последнее время 82-летний бразилец регулярно оказывается в больнице.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Он брал золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах.

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