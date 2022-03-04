"У будь-якому випадку, повернувшись додому і подумавши про все, що ми пережили, можу сказати, що треба говорити слова любові близьким, виявляти прихильність, тому що ми не знаємо, що може статися завтра.

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Це були важкі дні, які ми пережили, не знаючи, що з нами може статися. Щоразу, коли я розмовляв зі своєю родиною, я прощався так, ніби це був останній раз, тому що я не знав, чи буду говорити з ними знову. Весь час я демонстрував силу, щоб нікому не було погано, а всередині був зламаний і наляканий.

Анджеліно, моя донечка... Ти така маленька. Я пройшов через все це заради тебе. Вся сила, яку я показав, була через тебе. Були часи, коли я думав не про себе, а про те, що ти і твоя мама вийдете з цієї ситуації. Дякую тобі, кохана, що завжди підтримувала мене та допомагала мені, коли я цього найбільше потребував, тому що без тебе у мене не було б сил пережити це. У будь-якому випадку, я хочу подякувати всім своїм друзям, які були зі мною за допомогу.

Я прошу вас швидше покінчити з цим. Ми повинні продовжувати молитися за тих, хто все ще бореться за те, щоб вибратись звідти. Дякую всім, хто молився за нас, тому що коли я думав, що вже не виберусь, бог зробив неможливе можливим. Зупиніть війну", – написав Педрінью на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, легіонери Шахтаря та Динамо після початку війни певний час перебували в готелі, а потім завдяки допомозі Жуніора Мораєса і представників федерацій зуміли перетнути кордон України.

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