"В любом случае, вернувшись домой и подумав обо всем, что мы пережили, могу сказать, что надо говорить слова любви близким, проявлять благосклонность, потому что мы не знаем, что может произойти завтра.

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Это были трудные дни, которые мы пережили, не зная, что с нами может произойти. Каждый раз, когда я разговаривал со своей семьей, я прощался так, словно это был последний раз, потому что я не знал, буду ли говорить с ними снова. Все время я демонстрировал силу, чтобы никому не было плохо, а внутри был сломан и напуган.

Анджелина, моя доченька... Ты такая маленькая. Я прошел через все это ради тебя. Вся сила, которую я показал, была из-за тебя. Было время, когда я думал не о себе, а о том, что ты и твоя мама выйдете из этой ситуации. Спасибо тебе, любимая, которая всегда поддерживала меня и помогала мне, когда я в этом больше всего нуждался, потому что без тебя у меня не было бы сил пережить это. В любом случае, я хочу поблагодарить всех своих друзей, которые были со мной за помощь.

Я прошу вас поскорее покончить с этим. Мы должны продолжать молиться о тех, кто все еще борется за то, чтобы выбраться оттуда. Спасибо всем, кто молился за нас, потому что, когда я думал, что уже не выберусь, бог сделал невозможное возможным. Остановите войну", – написал Педриньо на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, легионеры Шахтера и Динамо после начала войны некоторое время находились в гостинице, а затем благодаря помощи Жуниора Мораеса и представителей федераций сумели пересечь границу Украины.

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