toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Пайє використав фінт Неймара для геніального асиста – ефектне відео

15:28 - Читать на русском
Пайє використав фінт Неймара для геніального асиста – ефектне відео
Дімітрі Пайє / Getty Images

Хавбек Марселя Дімітрі Пайє не соромиться демонструвати свої технічні навички.

Зірка провансальців на одному з тренувань влаштував шоу, яке оцінив популярний Instagram-канал 433.

Ефектний фінт Неймара і гучні овації після гармати Еррери – як ПСЖ готується до битви з Аталантою в Лізі чемпіонів

Пайє "обстукався" з партнером, а потім підкинув м'яч у повітря фірмовим фінтом Неймара. Вистава завершилася точним ударом під стійку і схвальними вигуками за кадром.

Нагадаємо, Марсель у "скороченому" чемпіонаті Франції посів другу сходинку, гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів. Пайє став одним з головних героїв успіху – 9 голів та 4 асисти у 22 матчах.

"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастило

blog_ava
Динамо може попрощатись зі ще одним віце-президентом – він став на бік фанатів
13:50
5118
Теги
Дімітрі Дімітрі Пайє Марсель Марсель Франція Відеоновини Футбольні фінти
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи
    Ліга Європи — 09:424271 Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи
4
год
:
59
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?