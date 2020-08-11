Пайє використав фінт Неймара для геніального асиста – ефектне відео

Хавбек Марселя Дімітрі Пайє не соромиться демонструвати свої технічні навички.

Зірка провансальців на одному з тренувань влаштував шоу, яке оцінив популярний Instagram-канал 433.

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Пайє "обстукався" з партнером, а потім підкинув м'яч у повітря фірмовим фінтом Неймара. Вистава завершилася точним ударом під стійку і схвальними вигуками за кадром.

Нагадаємо, Марсель у "скороченому" чемпіонаті Франції посів другу сходинку, гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів. Пайє став одним з головних героїв успіху – 9 голів та 4 асисти у 22 матчах.

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