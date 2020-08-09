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Ефектний фінт Неймара і гучні овації після гармати Еррери – як ПСЖ готується до битви з Аталантою в Лізі чемпіонів

10:12 - Читать на русском
Ефектний фінт Неймара і гучні овації після гармати Еррери – як ПСЖ готується до битви з Аталантою в Лізі чемпіонів
Еррера та Неймар / en24

ПСЖ зберігає позитивний настрій за кілька днів до матчу 1/4 Ліги чемпіонів проти Аталанти.

 

Відео з тренування французького гранда опублікувала Instagram-сторінка 433. Головними героями стали Неймар та Андер Еррера.

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Бразилець ефектним фінтом підкинув м'яч під удар баску. Той без зайвих роздумів вгамселив шкіряного в лівий кут і побіг святкувати. Команда нагородила Неймара та Ерреру гучними оваціями.

Нагадаємо, вже 12 серпня ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зійдеться з Аталантою Руслана Маліновського.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Андер Андер Еррера Неймар ПСЖ ПСЖ Аталанта - ПСЖ
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