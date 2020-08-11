Пайе использовал финт Неймара для гениального ассиста – эффектное видео

Хавбек Марселя Димитри Пайе не стесняется демонстрировать свои технические навыки.

Звезда провансальцев на одной из тренировок устроил шоу, которое оценил популярный Instagram-канал 433.

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Пайе "обстукався" с партнером, а затем подбросил мяч в воздух фирменным финтом Неймара. Спектакль завершился точным ударом под стойку и одобрительными возгласами за кадром.

Напомним, Марсель в "сокращенном" чемпионате Франции занял второе место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. Пайе стал одним из главных героев успеха – 9 голов и 4 ассиста в 22 матчах.

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