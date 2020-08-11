"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастило

У Гасперіні сучасний дух і принципи, які я також розвиваю у збірній з самого початку: сміливість дій, націленість на атаку, прагнення до переваги не лише в результатах. Аталанта часто забиває багато голів. Я також прошу своїх гравців ніколи не зупинятися на досягнутому. Всі провідні клуби Європи грають з таким менталітетом, все змінюється і в Італії, багато тренерів сьогодні стали більш сміливими, зокрема завдяки Аталанті. Джан П'єро показав, що такий футбол не тільки красивий, але і приносить результат, тому цей тип футбольної культури поширюється. Аталанта заслужила цю чудову пригоду.

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Шанси на фінал? Плани… Поки давайте подумаємо про ПСЖ, це чудова команда, у якої більше досвіду на такому рівні. Звичайно, вони не на самій вершині. Клуб втратив Кавані, у них не буде Ді Марії, Верратті і участь Мбаппе дуже сумнівна. Їхній чемпіонат завершився в березні. Але, незважаючи на це, у Аталанти є все, щоб впевнено зіграти у чвертьфіналі.

Наступни суперником може стати Атлетіко Мадрид? Жорстка, досвідчена, зріла команда. Для характеристик Аталанти, на мою думку, краще було б зустрітися з Барселоною. Але, періодично Ліга чемпіонів дарує сюрпризи – це справді могла б бути Аталанта. Як моя Сампдорія у 1992-му? За бажанням, можливо, але спільних рис трохи менше. Ми тоді вже виграли Скудетто, Кубок володарів кубків і ще кілька трофеїв. Ми були на вершині роками. Прототипом для Аталанти може бути Валенсія Ектора Купера, яка рівно 20 років тому, в 2000 році, несподівано пробилася у фінал Ліги чемпіонів, посівши третє місце в Ла Лізі. Потім Валенсія повернулася у фінал, виграла чемпіонство і розпочала новий цикл. Щось подібне може створити Гасперіні, який грає з агресивністю і інтенсивністю Купера.

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Виліт Ювентуса від Ліона був несподіваним. Я був впевнений, що він пройде далі. Але це був дуже важкий рік, непередбачуваний, складний особливо для тих, хто змінив свій шлях, як Юве. Саррі не зміг повністю реалізувати свій футбол у Турині.

Так, я очікував більшого від усіх італійських клубів у єврокубках. Але я все ж підкреслюю винятковий характер сезону, який зробив усе непередбачуваним. Здавалося, французькі команди, залишившись без ліги, постраждають. З іншого боку, Ліон насолодився відпочинком і поїхав до Турина зі свіжішими ногами, ніж Юве, адже ця Серія А, стиснута в літню спеку, була виснажливою, а також морально важкою через відсутність публіки.

Майже всі команди здали наприкінці, включаючи Аталанту, яка завжди багато бігає. У чемпіонаті Рома буквально "злетіла", а в ЛЄ вона здалася спустошеною. Також Неаполь міг виступити краще, хоча навіть у кризу Мессі знову дав Барселоні свою якість, ім'я та досвід в цих змаганнях завжди даються взнаки. Інтер також страждав, але у Конте є хоробра і європейська гра. Він може пробитися у фінал.

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Пірло дуже пощастило. Він починає тренерську кар'єру з вершин, з найкращою командою. Можливо, і я не починав з низів, але я тренував Фіорентину, а не Ювентус. Облишмо жарти, тому що, якби я шукав тренера для клубу, я б і сам звернув увагу на Пірло. Він добре знається на футболі, як і Де Россі. Мені хотілося б з ним попрацювати. У всіх все буває вперше. Перед Андреа відкрився новий шлях. Успіхів йому, а також Аталанті та Інтеру.

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