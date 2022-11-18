Схоже, українське правосуддя міцно взялось за головного футбольного функціонера Андрія Павелка, якого звинувачують у багатьомільйонній корупції.

"Сьогодні вранці, на КПП, на виїзді з міста Вишгород, було помічено авто, де був голова Української асоціації футболу Андрій Павелко. Помітили його представники Генеральної прокуратури України.

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І вручили Андрію Васильовичу повістку. Отже, у вівторок керівник УАФ має з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії", – написав журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, раніше у помешканні Павелка було проведено обшуки, а його підлеглим – генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому та директорці з фінансів Євгенії Сагайдак – суд вже обрав запобіжні заходи.

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