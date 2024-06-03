Сага навколо "вершкових" та француза тривала кілька років і нарешті дійшла до логічного завершення. Реал офіційно повідомив про перехід Кіліана Мбаппе. Особистий контракт розрахований на 5 років. Форвард перейшов у статусі вільного агента, оскільки його угода з ПСЖ закінчилася влітку поточного року.

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Нагадаємо, що француз виступав за парижан з сезону 2017/18. Загалом Кіліан відіграв за ПСЖ у 308 матчах у всіх турнірах. З 256 голами нападник став найкращим бомбардиром столичного клубу в історії.

Разом з парижанами Мбаппе шість разів здобував титул чемпіона Франції, чотири рази вигравав Кубок Франції, тричі Суперкубок та двічі перемагав у фіналі Кубка французької ліги. Кіліан шість разів ставав найкращим бомбардиром Ліги 1.

Мбаппе, я пишу тобі листа...