Павелко вручили повестку – президента УАФ вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Похоже, украинское правосудие крепко взялось за главного футбольного функционера Андрея Павелко, обвиняемого в многомиллионной коррупции.
"Сегодня утром, на КПП, на выезде из города Вышгород, был замечен автомобиль, где был глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной прокуратуры Украины.
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И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", – написал журналист Константин Андриюк на своей странице в социальной сети Telegram.
Напомним, ранее в доме Павелко были проведены обыски, а его подчиненным – генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и директору по финансам Евгении Сагайдак – суд уже избрал меры пресечения.
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