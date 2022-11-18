"Сегодня утром, на КПП, на выезде из города Вышгород, был замечен автомобиль, где был глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной прокуратуры Украины.

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И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", – написал журналист Константин Андриюк на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, ранее в доме Павелко были проведены обыски, а его подчиненным – генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и директору по финансам Евгении Сагайдак – суд уже избрал меры пресечения.

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