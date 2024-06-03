"Піхальонок відмовив Шахтарю. Як ми вже повідомляли, згідно з умовами трансферу Олександра до Дніпра-1, дніпровський клуб поставив Шахтар до відома щодо пропозиції, яка надійшла від Динамо і влаштувала дніпровський клуб.

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Шахтар повторив пропозицію киян, а 27-річний півзахисник озвучив свої умови керівництву чемпіонів України. Згідно з нашими джерелами, донецький клуб прийняв умови особистого контракту Піхальонка, сторони попередньо домовилися, але сам футболіст в останній момент змінив рішення і відмовився повертатися в Шахтар.

Таким чином, у Олександра залишається два варіанти – залишитися у Дніпрі-1 або погодитися на перехід в Динамо", – повідомило ТаТоТаке.

Додамо, що Піхальонок був одним з найрезультативніших центрхавів минулого розіграшу УПЛ – 5 голів та 5 асистів у 25 матчах. Також в активі півзахисника є 8 поєдинків за збірну України.

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