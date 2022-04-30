"Коли ми усією країною відсвяткуємо перемогу над рашистами, обов’язково буде ухвалене рішення про старт наступного чемпіонату. І тоді, як варіант, розглядатимемо його початок на заході України. Де всі клуби приїдуть і відіграють перше коло, або й взагалі увесь чемпіонат.

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Варіант проведення чемпіонату у західних областях України – можливий. Але хочеться, аби якнайшвидше відбудувалась Україна, всі наші міста і в цілому, вся країна повернулась до мирного життя. До життя, в якому вболівальники із дітками приходитимуть на футбол і вболіватимуть за свої команди", – поділився Павелко у коментарі офіційному сайту НК Верес.

Нагадаємо, поточний сезон УПЛ вирішили не догравати. Відповідно, чемпіона не буде, а місця у турнірній таблиці впливатимуть лише на участь у єврокубках. Через війну з Росією початок майбутнього сезону залишається під питанням.

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