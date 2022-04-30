"Знаєте, в цій історії я завжди згадую безсмертне висловлювання Марка Твена: "Чутки про нашу смерть трохи перебільшені".

"Розраховую, що йдеться не про участь в ІПСО ворога": Маріуполь відреагував на чутки про припинення існування

Там проблема не в документі, саме вони правильні. Проблема інтерпретації. Там написано, що на час воєнного стану наше підприємство зупинило діяльність трудових відносин з працівниками, а про їх відновлення буде повідомлено. Все прив’язано до воєнного стану, прийнятого в нашій країні.

Але цей документ був інтерпретований так, ніби футбольний клуб Маріуполь припинив своє існування. Це викликало моє обурення. Не дочекаєтесь.

Я б долю нашого футбольного клубу Маріуполь не відокремлював від долі міста Маріуполь, та загалом від країни, нашої батьківщини України. Просто все залежить від того, коли цю рашистську наволоч буде викинуто з нашої країни", – сказав Санін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, місто Марії з перших днів повномасштабного вторгнення оточене російськими військами й майже повністю знищене. На жаль, від інфраструктури клубу Маріуполь теж мало що залишилось.

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