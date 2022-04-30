"Когда мы по всей стране отпразднуем победу над рашистами, обязательно будет принято решение о старте следующего чемпионата. И тогда, как вариант, будем рассматривать его начало на западе Украины. Где все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат.

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Вариант проведения чемпионата в западных областях Украины – возможен. Но хочется, чтобы как можно быстрее отстроилась Украина, все наши города и в целом, вся страна вернулась в мирную жизнь. К жизни, в которой болельщики с детьми будут приходить на футбол и будут болеть за свои команды", – поделился Павелко в комментарии официальному сайте НК Верес.

Напомним, текущий сезон УПЛ решили не доигрывать. Соответственно, чемпиона не будет, а места в турнирной таблице будут влиять только на участие в еврокубках. из-за войны с Россией начало будущего сезона остается под вопросом.

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