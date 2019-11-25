Павелко: Впевнений, 2020-й стане роком VAR в Україні

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку до повноцінного запровадження VAR в чемпіонаті України.

"Гарна новина. Готуємось до подачі у ФІФА заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання та підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники ФІФА. Закордонні фахівці дали позитивні відгуки та залишились задоволені реалізацією програми дій з впровадження VAR в Україні.

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Повний висновок представників ФІФА буде найближчим часом відображений в спеціальному рапорті, отримавши який та завершивши виконання останніх пунктів програми ми готові подати заявку на використання системи відеоповторів в режимі "онлайн". Цікаво, що коли запропонував цю ідею два роки тому, то доводилось багато пояснювати, чому потрібен VAR. А зараз переважно запитують, скільки ще чекати VAR. Відтак, без цієї технології вже важко уявити майбутнє і українського і світового футболу. Залишилось зовсім небагато. Впевнений, 2020-й стане роком VAR в Україні!" – написав Павелко у Facebook.

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Нагадаємо, наразі повноцінно система VAR працює лише на деяких матчах молодіжних команд чемпіонату України.