Проти Павелка заведено п'ять кримінальних справ, – Генпрокуратура України

Перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько відповів на депутатський запит щодо фактів корупційної діяльності президента УАФ Андрія Павелка.

Як повідомляє сайт Комітету ВР з питань молоді та спорту, перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько офіційно повідомив главу Тимчасової слідчої комісії Анатолія Костюха, що в даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних справ стосовно Андрія Павелка та інших посадових осіб УАФ.

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Зокрема, головним слідчим управлінням національної поліції розслідується можливе розкрадання бюджетних коштів на суму 270 млн. грн. В ході розслідування прокурор також виявив факти можливої ​​розтрати цільових коштів, отриманих УАФ від УЄФА в рамках програми "Хет-трик", а також маркетингових і спонсорських виплат.

Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку УАФ і "ФФУ Продакшн" шляхом завищення цін на товари. Ще дві справи ведуть детективи НАБУ щодо особисто Андрія Павелка: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.

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