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"VAR – красива хр*нь, але вона не вирішить проблем", – Платіні нещадно розкритикував систему відеодопомоги арбітрам

13:44 50 Читать на русском
"VAR – красива хр*нь, але вона не вирішить проблем", – Платіні нещадно розкритикував систему відеодопомоги арбітрам
Мішель Платіні / Фото з відкритих джерел

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні, який після закінчення дискваліфікації має намір відновити футбольну діяльність, пояснив, чому не любить VAR.

"VAR не вирішує проблеми, а лише відкладає їх. Знадобиться півгодини, щоб пояснити, чому VAR нічого не вирішить. Я проти VAR, вважаю, що це красива хрінь, але ми, на жаль, вже ніколи не повернемося назад і не відмовимось від цього", – цитує Платіні Rai Sport.

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Нагадаємо, Платіні був президентом УЄФА з 2007-го по 2016-й роки. Наприкінці 2015-го комітетом ФІФА з етики його було відсторонено від футбольної діяльності на вісім років. Пізніше французу скоротили покарання до чотирьох років поза футболом. У якості гравця легендарний француз три роки поспіль ставав володарем "Золотого м'яча" – у 1983, 1984 та 1985 роках.

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Світ Мішель Платіні Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR)
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