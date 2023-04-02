Президент УАФ Андрій Павелко заробив за останні чотири роки у складі Виконавчого комітету УЄФА 1,68 млн євро, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Павелко претендує на посаду віце-президента УЄФА, – джерело

За інформацією джерела, ціна членства у Виконкомі вимірюється 35 тисячами євро на місяць.

Вже 5 квітня, на наступному Конгресі УЄФА в Лісабоні, Павелко спробує не лише зберегти місце в організації, а й виставити свою кандидатуру на посаду одного з віце-президентів. Стверджується, що у разі успіху банківський рахунок Павелко щомісяця поповнюватиметься на 55 тисяч євро – саме такою є офіційна зарплатня заступників Александера Чеферіна.

Нагадаємо, Андрія Васильовича рішенням суду тимчасово відсторонили від посади президента УАФ, хоча асоціація спростувала цю інформацію. 47-річного Павелка раніше випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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