У листі вказано, що УПЛ звертається до УАФ з вимогою термінового скликання позачергового звітно-виборного Конгресу.

"Процес "Павелко – OUT" запущений": журналіст розповів про боротьбу за крісло президента УАФ

Окрім цього Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі дописав, що на Конгресі очікується обрання нового президента УАФ замість Андрія Павелка, який і досі перебуває у СІЗО. За рішення проголосували 12 клубів УПЛ, ще 3 утримались, а 1 не брав участь у опитуванні.

Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні. Нині він перебуває у СІЗО.

Суд не задовольнив апеляції Павелка і Коломойського – сірі кардинали українського футболу залишаться у СІЗО