У п'ятницю, 27-го жовтня, апеляційний суд міста Львова відхилив апеляцію адвокатів Андрія Павелка на рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу, повідомляє FootballHub.

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Як наслідок, президент УАФ подовжить перебування у СІЗО до 23 листопада. Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні.

Також сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Ігоря Коломойського, інформує YouTube-канал ТСН. Суддя Олена Мєлєшак задовольнила клопотання сторони обвинувачення про те, щоб олігарх залишився під вартою у СІЗО ще на 2 місяці.

До слова, раніше Коломойському оголосили три підозри: першу – щодо шахрайства та відмивання майна, другу – щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку і третю – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ ФК Дніпро.

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