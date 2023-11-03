В письме указано, что УПЛ обращается к УАФ с требованием срочного созыва внеочередного отчетно-выборного Конгресса.

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Кроме этого Константин Андриюк в своем Telegram-канале дописал, что на Конгрессе ожидается избрание нового президента УАФ вместо Андрея Павелко, который до сих пор находится в СИЗО. За решение проголосовали 12 клубов УПЛ, еще 3 воздержались, а 1 не участвовал в опросе.

Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств, которые УЕФА выделил на завод по изготовлению искусственных полей в Украине. Сейчас он находится в СИЗО.

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