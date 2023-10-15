"Не варто розділяти історію з боротьбою за крісло керівника суддівського корпусу взагалі з тим, що відбувається в УАФ, і з тим, що процес, який можна коротко назвати "Павелко – OUT", вже запущений. Він не просто запущений, а розвивається з дуже високою швидкістю та силою.

Павелку пропонували здати посаду президента УАФ і вийти на волю наступного ж дня, – джерело

Схоже, що ера Андрія Павелка як президента УАФ завершується. Поки він сам перебуває в місцях, де ми не можемо його дістати, заочно відбувається спроба легітимного усунення Павелка від влади. Тобто має відбутися конгрес, щоб обрати нового президента УАФ. Там мають бути кандидати. Треба цей конгрес запустити легітимно. Тому що інакше президента не змінити. Ось і почалося це юридичне буквоїдство з метою обіграти один одного в кабінетах.

Запорізька, Кіровоградська, Закарпатська, Луганська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Черкаська, Донецька та Київська обласні асоціації футболу підозрюють, що 20 мільйонів гривень були незаконно розтрачені УАФ. Мовляв, вони платилися адвокатам, які відмазують Павелка в судах. Тобто обласні асоціації "роздуплилися", що щось не так. Батю знімають.

Щоб скликати конгрес законно, треба 4-5 місяців. Це якось так збіглося з тим, що Андрій Шевченко минулого місяця мав візит в Україну та став радником президента України. Якось так збіглося, що через деякий час після того, як Шевченко приїжджав в Україну, обласні асоціації почали запускати цей антиуафівський механізм.

Все йде до того, що буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ. Всі ці обласні асоціації (і ті, які вже написали листи, і всі інші) проголосують, всі піднімуть руку і скажуть, що прийде новий президент (хто б ним не був) та буде розвивати український футбол, що все буде класно", – сказав Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні. Нині він перебуває у СІЗО.

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