Павар не перейде в Баварію, – Румменігге

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге прокоментував чутки щодо можливого підписання мюнхенцями оборонця Штутгарта та збірної Франції Бенжамена Павара.

"Чи купимо Павара, якщо піде Боатенг? Ні. Ми вже маємо Хуммельса, Зюле, Мартінеса, який може зіграти в обороні, Алабу, а також двох молодих захисників – Лукаса Мая та Кріса Річардса", – цитує Румменігге Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павар близький до переходу в Баварію. Тоді преса писала, що тренерський штаб "ротен" вразила гра оборонця на ЧС-2018, де він став одним із відкриттів турніру, його забитий м'яч назвали найкращим голом турніру, а збірна Франції завоювала Кубок світу.

У сезоні 2017/18 Бенжамен Павар провів за Штутгарт 34 матчі в Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч. Шваби придбали француза в Лілля за 5 млн євро.

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