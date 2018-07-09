ЧС-2018: ТОП-10 гравців, які стали відкриттям Мундіалю

Чемпіонат світу-2018 подарував безліч сюрпризів: андердоги відправили фаворитів додому, а на футбольному горизонті засяяли нові зірки. До вашої уваги ТОП-10 виконавців, які стали справжнім відкриттям цього Мундіалю.

Напевно, ніхто не буде сперечатися, що результати матчів чемпіонату світу-2018 майже завжди були неочікуваними. Команди, які перед Мундіалем аж ніяк не можна було назвати фаворитами турніру, демонстрували напрочуд хороший футбол, не просто створюючи супернику труднощі, а й перемагаючи таких велетнів як Аргентина та Німеччина.

ЧС-2018: названі несподівані причини фіаско Німеччини – DFB підготував крутий план змін

Авторитетний портал FourFourTwo склав ТОП-10 виконавців, на яких до ЧС-2018 звертали мало уваги, але ті своєю грою та лідерськими якостями довели, що сенсація може стати буденністю та допомогли своїм командам витіснити грандів з перших сторінок ЗМІ.

10. Віктор Клаесон (Швеція, півзахисник, 26 років)

Правий хавбек скандинавів на Мундіалі показав справді хорошу гру. Оскільки на лівому фланзі шведів діяв зірковий Еміль Форсберг, експерти припускали, що гра "жовто-синіх" в основному йтиме через ліве крило.

Натомість Клаесон довів, що Форсберг – не єдина надія команди. Доволі часто від нього можна було побачити гострий навіс, хоча і про оборонні дії хавбек не забував. Зароблений пенальті в матчі проти Південної Кореї та 2 асисти на чемпіонаті світу – хороший показник для футболіста, завдяки якому він потрапив у цей рейтинг.

9. Чо Х'юн-Ву (Південна Корея, воротар, 26 років)

Південнокорейський голкіпер став справжнім відкриттям Мундіалю. З впевненістю можна сказати, що без нього команда цілком могла б встановити антирекорд чемпіонатів світу за пропущеними голами на груповому етапі.

Сенсаційна перемога над Німеччиною з рахунком 2:0 – також великою мірою його заслуга. Голкіпер давно заявляв, що мріє грати у Європі. Можливо, клуби з топ-5 ліг вже зараз ведуть боротьбу за талановитого голкіпера.

8. Мусса Ваге (Сенегал, захисник, 19 років)

Правий захисник збірної Сенегалу продемонстрував неабияку зрілість. Молодий футболіст впевнено підключався до атак та жорстко діяв проти опонентів на своїй ділянці поля.

Крім того, Ваге став наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів світу, який відзначався на Мундіалі. Зараз він представляє скромний бельгійський Ейпен, проте слід чекати, що до кінця трансферного вікна про його підписання оголосить один із європейських грандів.

Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже зараз

7. Родріго Бентанкур (Уругвай, півзахисник, 21 рік)

Один із найяскравіших представників Уругваю на чемпіонаті світу-2018. Попри молодий вік, Бентанкур став диригентом атак команди. До речі, він віддав найбільше передач на ЧС-2018 серед гравців віком до 23 років.

Також слід відзначити його чудовий асист на Едінсона Кавані, коли той забивав другий гол у ворота Португалії. На Мундіалі Бентанкур довів, що вже зараз готовий стати основним гравцем Ювентуса та вести "стару синьйору" до 8-го чемпіонства поспіль.

6. Бенджамен Павар (Франція, захисник, 22 роки)

Відкриття збірної Франції. Його магічний постріл у ворота Аргентини претендує на звання найкращого на ЧС-2018. Крім того, захисник запам'ятався надійністю та великою роботою на атаку.

Коли молодий Павар в 2016 році перейшов у Штутгарт, який на той момент боровся за поверення в Бундеслігу, всі закидали йому, що той "зробив крок назад". Судячи з його гри, експерти як завжди виявилися неправі, а тепер за таланта боряться мюнхенська Баварія та дортмундська Борусія.

5. Хуан Кінтеро (Колумбія, півзахисник, 25 років)

Один з лідерів Колумбії на ЧС-2018, який своєю грою несподівано затьмарив Хамеса Родрігеса. Мініатюрний хавбек (його зріст 1,68 м) провів блискучі матчі на груповому етапі Мундіалю.

Зокрема, Кінтеро взяв участь у трьох з 5-ти голів Колумбії на чемпіонаті світу-2018, запам'ятався асистами на Фалькао та Єррі Міну в матчах проти Польщі та Сенегалу відповідно. ЗМІ прогнозують, що цього літа Кінтеро змінить футболку аргентинського Рівер Плейт на клуб із топ-5 європейських чемпіонатів.

4. Анте Ребіч (Хорватія, форвард, 24 роки)

Перше, що спадає на думку при згадці Ребіча – його гол у ворота Аргентини, який став стартом розгрому команди Мессі. Активність нападника та його непоступливість у боротьбі стали головною зброєю Хорватії на чемпіонаті світу-2018.

Цілком можливо, що саме від його гри залежатиме успіх команди у грі проти Англії в 1/2 фіналу Мундіалю. Втім, яким би не був результат цього протистояння, Ребіч заслуговує на те, аби потрапити у список відкриттів цього чемпіонату світу.

3. Олександр Головін (Росія, півзахисник, 22 роки)

Футболіст, за підписання якого вже боряться Челсі та Ювентус. Ключовий гравець команди в матчі проти Іспанії, в якому "Фурія Роха" зазнала несподіваної поразки.

Також саме його диригентські здібності дозволили Росії розгромити Саудівську Аравію та Єгипет. Крім того, Головін не лише створював небезпечні моменти, а й сам заганяв "смугастого" у ворота суперників. Один з найяскравіших хавбеків Мундіалю.

2. Такасі Інуї (Японія, півзахисник, 30 років)

30-річний хавбек був лідером в центральній ланці Японії. Витончені передачі, спокій при прийнятті рішень, неординарність продовження атак – саме це найкраще характеризує його гру на чемпіонаті світу-2018.

Власники Бетіса задоволено потирають руки, адже підписання Інуї після його гри на Мундіалі цілком заслуговує на звання одного з топових трансферів цього літа.

1. Ірвінг Лосано (Мексика, вінгер, 22 роки)

Беззаперечно, найяскравіше відкриття ЧС-2018. Дивовижна швидкість футболіста дозволила йому створити безліч гольових моментів, забити збірній Німеччини та стати основним атакувальним знаряддям своєї збірної.

Лосано провів класний сезон у ПСВ (17 голів у 27 матчах), тому не можна сказати, що перед Мундіалем на нього зовсім не звертали уваги. Проте його гра на чемпіонаті світу показала, що футболіст здатен на більше. Скоріш за все, у наступному сезоні Лосано не допоможе ПСВ у боротьбі за чемпіонський титул, а громитиме суперників у футболці якогось топ-клубу. Манчестер Юнайтед вже запропонував за нього 40 млн, але навряд чи це остаточна ціна за таланта...

ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналами