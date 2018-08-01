Павар не перейдет в Баварию, – Румменигге

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи относительно возможного подписания мюнхенцами защитника Штутгарта и сборной Франции Бенжамена Павара.

"Купим ли мы Павара, если уйдет Боатенга. Нет. У нас уже есть Хуммельс, Зюле, Мартинес, который может сыграть в обороне, Алаба, а также двое молодых защитников – Лукас Май и Крис Ричардс", – цитирует Румменигге Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Павар близок к переходу в Баварию. Тогда пресса писала, что тренерский штаб "ротен" поразила игра защитника на ЧМ-2018, где он стал одним из открытий турнира, его забитый мяч назвали лучшим голом турнира, а сборная Франции завоевала Кубок мира.

В сезоне 2017/18 Бенжамен Павар провел за Штутгарт 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч. Швабы приобрели француза у Лилля за 5 млн евро.

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