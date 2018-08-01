toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЛУНИН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Павар не перейдет в Баварию, – Румменигге

17:29 50 Читати українською
Павар не перейдет в Баварию, – Румменигге
Бенжамен Павар / AFP

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи относительно возможного подписания мюнхенцами защитника Штутгарта и сборной Франции Бенжамена Павара.

"Купим ли мы Павара, если уйдет Боатенга. Нет. У нас уже есть Хуммельс, Зюле, Мартинес, который может сыграть в обороне, Алаба, а также двое молодых защитников – Лукас Май и Крис Ричардс", – цитирует Румменигге Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Павар близок к переходу в Баварию. Тогда пресса писала, что тренерский штаб "ротен" поразила игра защитника на ЧМ-2018, где он стал одним из открытий турнира, его забитый мяч назвали лучшим голом турнира, а сборная Франции завоевала Кубок мира.

В сезоне 2017/18 Бенжамен Павар провел за Штутгарт 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч. Швабы приобрели француза у Лилля за 5 млн евро.

ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием Мундиаля

Теги
Трансферы Бенжамен Павар Бенжамен Павар Бавария Бавария Штутгарт Штутгарт Германия Карл-Хайнц Румменигге Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
6
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук