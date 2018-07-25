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ЧС-2018: визначився найкращий гол турніру

18:48 595 Читать на русском
ЧС-2018: визначився найкращий гол турніру
Павар забиває Аргентині / Twitter

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар забив найкрасивіший гол на ЧС-2018.

Найкращий гол чемпіонату світу-2018 забив Бенжамен Павар. В 1/8 фіналу турніру він розкішно з-за меж штрафного майданчика вразив дальній кут воріт Аргентини, зрівнявши рахунок у матчі. Цей ефектний гол допоміг Франції перемогти суперника з рахунком 4:3 і продовжити похід за титулом.

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Гол Павара зайняв перше місце в голосуванні на офіційному сайті ФІФА, в якому взяли участь 3 мільйони користувачів. Друге місце дісталося удару Хуана Кінтеро проти Японії, а третє – пострілу Луки Модріча у грі з аргентинцями.

До речі, Павар став першим європейським гравцем, який виграв нагороду за найкращий гол Мундіалю з моменту її заснування в 2006 році. Досі цей приз діставався лише південноамериканцям Максі Родрігесу, Дієго Форлану та Хамесу Родрігесу.

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Найкращий гол чемпіонату світу-2018:

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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