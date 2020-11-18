Збірна Аргентини останніх 10-15 років – це не лише Ліонель Мессі. Футболку "альбіселестес" одягали чимало й інших зіркових футболістів, особливо представників лінії атаки – Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Пауло Дибала, Анхель Ді Марія, Хуан Роман Рікельме та низка інших. Один із них – Хав'єр Маскерано, який багато років був вожаком національної команди, та наразі є рекордсменом національної команди Аргентини за кількістю проведених поєдинків. 147 матчів – найвищий показник в історії дворазових чемпіонів світу. Днями 36-річний універсал заявив про відхід з професіонального футболу.

Маскерано оголосив про завершення кар'єри

Кар'єру Маскерано без перебільшення можна назвати видатною – і справа не лише у великій кількості виграних трофеїв, яких набралося цілих 24. Пригадуємо основні факти з футбольної біографії знаменитого аргентинця.

– Хав'єр встиг пограти за 7 клубів. Розпочав кар'єру в складі Рівер Плейт, а завершив ігрові виступи теж на батьківщині – останнім клубом аргентинця став місцевий Естудіантес. Між ними були Корінтіанс (Бразилія), Вест Хем та Ліверпуль (Англія), Барселона (Іспанія) та Хебей Чайна Форчун (Китай).

– Став одним із найпровальніших трансферів Вест Хема. Влітку 2006-го "молоти" в останні години трансферного вікна підписали з Корінтіанса аргентинський дует – Маскерано та Тевеса. Підписали доволі сенсаційно, адже після ЧС-2006 за аргентинцями полювали куди статусніші клуби.

Якщо Карлос наприкінці сезону все ж розігрався і допоміг команді вирвати місце у Прем'єр-лізі, то Маскерано провів у Лондоні лише півроку. У справу втрутилася ФІФА, яка дозволила хавбеку перебратися в Ліверпуль. У складі "молотів" Хав'єр зіграв жалюгідні 5 матчів у чемпіонаті, хоча обійшовся клубу більше 14 млн євро.

Згодом Вест Хем ще й змушений був сплатити рекордний на той час штраф у сумі 5,5 млн фунтів через порушення правил оформлення трансферу Тевеса і Маскерано. Частиною прав на футболістів володів одіозний агент Кіа Джурабчіан, який грамотно обвів навколо пальця тодішнє керівництво "молотів". Щоправда, той штраф можна вважати щастям для Вест Хема, адже клубу загрожувало зняття очок, що спричинило б виліт з АПЛ.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру.

– Найдовше Маскерано виступав за Барселону – 7,5 років. Цікаво, що у 334-х поєдинках Хав'єр забив лише 1(!) гол. Ця знаменна подія трапилася 26 квітня 2017-го (майже через 7 років після переходу!) в поєдинку 34 туру чемпіонату Іспанії Барселона – Осасуна. Тоді каталонці отримали право на пенальті, який мав виконувати Іван Ракітіч. Втім, Жерар Піке мало не силою відігнав хорвата від м'яча, надавши це право Маскерано. Аргентинець гарматним ударом вперше записав своє прізвище на табло Камп Ноу навпроти графи "забиті м'ячі". Реакція гравців Барси – безцінна. Особливо Луїса Суареса.

– Загалом, результативність – явно не найсильніша сторона Маскерано. Півзахисник (чи все ж захисник?) провів на клубному рівні 556 поєдинків, у яких відзначився лише 4-ма забитими м'ячами, до яких додав 26 асистів. Цікаво, що 10 із них були оформлені в Китаї, у складі Хебей Чайна Форчун. А от за збірну справи йшли дещо краще – 3 забиті голи.

– Маскерано залишається рекордсменом збірної Аргентини зі кількістю зіграних матчів (147 поєдинків). Щоправда, це звання він втримуватиме максимум кілька місяців, адже в активі Ліонеля Мессі вже 140 виходів у складі національної команди. Також Хав'єр втримує друге місце за кількістю виграних матчів за національну команду. Таких у його кар'єрі 84 – буквально сьогодні вночі його обійшов Мессі, який виграв 85-й матч.

– Покинув Барселону через невдоволення грою в захисті. Як відомо, в останні роки у футболці "блаугранас" Маскерано зазвичай закривав позицію центрального оборонця. "Одна з причин мого відходу – я хотів знову грати у півзахисті. Саме тому я прийняв рішення поїхати у Китай, щоб знову мати можливість виступати на цій позиції", – заявляв аргентинець після переходу.

Мотиви піти з Барси можуть бути різними, але чи часто ви чули саме таку причину?

– У складі "альбіселестес" програв 5 фіналів (з яких 3 поспіль). Одразу 4 рази Маскерано став фіналістом Копа Амеріка (2004, 2007, 2015, 2016), а у 2014-му здобув срібну медаль чемпіонату світу в Бразилії (той самий фінал з голом Маріо Гьотце в додатковий час).

– Єдиний аргентинець в історії, який виграв дві Олімпіади. Наш герой став переможцем ОІ в 2004-му та 2008 роках. Більше подібними успіхами не може похизуватися ніхто зі співвітчизників Маскерано. Також в активі Хав'єра золото молодіжного чемпіонату світу-2001, в якому брала участь і збірна України. Тоді у фіналі Аргентина розгромила Гану 3:0.

– Став рекордменом чемпіонатів світу за кількістю жовтих карток. У своєму останньому матчі Мундіалю (1/8 ЧС-2018 проти Франції) Маскерано отримав своє 7 попередження у фінальних частинах турнірах. Стільки не було у жодного футболіста в історії – 6 отримали лише Зінедін Зідан і Рафаель Маркес.

– "Порвав дупу" в півфіналі ЧС-2014. Той епізод став окрасою Мундіалю та увійшов у всі можливі підбірки та хіт-паради. На останній хвилині матчу Аргентина – Нідерланди Ар'єн Роббен вийшов практично віч-на-віч з Серхіо Ромеро та вже був готовий завдати фатального удару. Проте, невідомо звідки взявся Маскерано, який у дивовижному підкаті врятував свою команду.

Як виявилося, врятував ціною здоров'я. "В тому епізоді я порвав ан*с. Біль був жахливий. Я думав, що не встигну, рефері міг вилучити мене та призначити пенальті. На щастя, обійшлося. Але це було того варте, я заплакав від щастя після матчу. Ми вивели Аргентину у фінал чемпіонату світу – цілих два покоління наших співвітчизників ніколи не бачили подібного", – заявив після матчу півзахисник.

У цьому весь Маскерано – непоступливий на полі, який віддавав усього себе заради команди. Він жертвував не лише своїм здоров'ям – заради командних успіхів Хав'єр роками терпів гру не на рідній позиції, а всі лаври діставалися іншим. Аргентинець забивав напрочуд рідко, але, на щастя, футбол – це не лише голи. Сумний 2020-й продовжує приносити неприємні новини, адже згасла ще одна зірка футбольного світу – зірка Хав'єра Маскерано.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою