"Настав час закінчити свою кар'єру через речі, які трапились зі мною за останні місяці, зокрема на особистому рівні. Подумавши про це деякий час, вважаю найбільш правильним рішенням – закінчити сьогодні. Я провів свою кар'єру на 100%, віддав максимум, який міг. Сьогодні я зрозумів, що упродовж певного часу мені важко, і я не хочу зневажати Естудіантес, який дозволив мені повернутися в Аргентину, чи своїх колег, чи цю професію. Я хотів оголосити це, щоб не було спекуляцій.

Це пов'язано не з клубом і не з результатом, а з почуттями, які виникають востаннє і змушують ілюзію буття футболістом зникнути. Після пандемії я думав, що ця ілюзія все ще існує. Я збирався знову це відчути, але правда в тому, що я не зміг. З поваги до всіх настав час відійти в бік і закінчити ці перегони. Я не хотів, щоб цей час настав.

Стоїчков дав пораду Мессі щодо місця завершення кар'єри

Я безмежно вдячний клубам, в яких грав, товаришам, яких я мав протягом своєї кар'єри, і Естудіантесу, який дав мені можливість прийти і грати ці останні місяці. Вийшло менше, ніж я очікував, і все склалося погано. На жаль, іноді ми не можемо вибирати кінець", – цитує Маскерано офіційний сайт Естудіантеса.

Нагадаємо, 36-річний хавбек виховувався у іншому аргентинському гранді, Рівер Плейті, після чого перебрався до Корінтіанса. За час своєї європейської кар'єри Маскерано пограв за Вест Хем, Ліверпуль та Барселону. Фінальними етапами стали Хебей Чайна Форчун та Естудіантес, який застряг в середині турнірної таблиці чемпіонату Аргентини. За рідну національну збірну Хав'єр провів 147 матчів, що й досі залишається рекордом.

"Барселона ніколи не буде такою, як раніше": Дон Жуан у воротах – слава, трагічне затьмарення у фіналі і лист до сліз