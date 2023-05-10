Як інформує ESPN, у 24-річного голкіпера залишилося ще 2 роки за чинним контрактом, але "каноніри" прагнуть винагородити його за видатну роль у несподіваному прогресі команди. Повідомляється, що клуб збільшить Ремсдейлу зарплату на 60 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

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Офіційне оголошення про угоду очікується найближчим часом.

Ремсдейл з'являвся у стартовому складі своєї команди у всіх 35 матчах АПЛ цього сезону, з них 13 матчів він зіграв "на нуль".

Ремсдейл перейшов в Арсенал із Шеффілд Юнайтед за 24 мільйони фунтів стерлінгів і зіткнувся з хвилею хейту на свою адресу. Пізніше воротар сказав, що через це йому довелося відключити коментарі під своїми публікаціями в Instagram і Twitter.

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