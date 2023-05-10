Как информирует ESPN, у 24-летнего голкипера осталось еще 2 года по действующему контракту, но "канониры" стремятся вознаградить его за выдающуюся роль в неожиданном прогрессе команды. Сообщается, что клуб увеличит Рэмсдейлу зарплату на 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время.

Рэмсдейл появлялся в стартовом составе своей команды во всех 35 матчах АПЛ этого сезона, из них 13 матчей он сыграл "на ноль".

Рэмсдейл перешел в Арсенал из Шеффилд Юнайтед за 24 миллиона фунтов стерлингов и столкнулся с волной хейта в свой адрес. Позже вратарь сказал, что из-за этого ему пришлось отключить комментарии под своими публикациями в Instagram и Twitter.

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