Друга поспіль перемога Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ньюкасл – Арсенал – 0:2
7 травня 22:33 - Читать на русском
Ньюкасл програв Арсеналу у 35 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Мартін Едегор 14’
Фабіан Шер 71’
14’ Мартін Едегор
71’ Фабіан Шер
Арсенал продовжує боротися з Манчестер Сіті за чемпіонство в АПЛ. Команді Артети не можна помилятися і потрібно набирати максимум очок в кожному матчі. Поєдинок проти Ньюкасла був важким, але все ж "каноніри" здобули важливу перемогу.
Арсенал здобув важку перемогу над Ньюкаслом і залишається в чемпіонських перегонах – репутацію Зінченка врятували стійки
Наразі Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 81 бал. Команда Артети відстає від Манчестер Сіті на один пункт, але у "містян" є гра у запасі. Ньюкасл перебуває на третій сходинці з 65 очками.
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