Арсенал продовжує боротися з Манчестер Сіті за чемпіонство в АПЛ. Команді Артети не можна помилятися і потрібно набирати максимум очок в кожному матчі. Поєдинок проти Ньюкасла був важким, але все ж "каноніри" здобули важливу перемогу.

Арсенал здобув важку перемогу над Ньюкаслом і залишається в чемпіонських перегонах – репутацію Зінченка врятували стійки

Наразі Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 81 бал. Команда Артети відстає від Манчестер Сіті на один пункт, але у "містян" є гра у запасі. Ньюкасл перебуває на третій сходинці з 65 очками.