Голкіпер Арсенала Арон Ремсдейл залишиться в АПЛ принаймні ще на один сезон.

"Каноніри" офіційно оголосили про продовження угоди зі своїм голкіпером. На офіційному сайті команди термін дії нового контракту не вказали, але зазначають, що він "довгостроковий".

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Згідно з інформацією The Times, нова угода з Ароном Ремсдейлом розрахована до 2027 року з опцією продовження на сезон. В контракті передбачено підвищення зарплатні до 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень – удвічі більше, ніж раніше.

В поточному сезоні Ремсдейл провів за Арсенал у всіх турнірах 39 матчів, в яких пропустив 45 голів.

He's a keeper ? — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023

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