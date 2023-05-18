Голкипер Арсенала Арон Ремсдейл останется в АПЛ еще на один сезон.

"Канониры" официально объявили о продлении соглашения со своим голкипером. На официальном сайте срок действия нового контракта не указали, но отмечают, что он "долгосрочный".

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Согласно информации The Times, новое соглашение с Ароном Ремсдейлом рассчитано до 2027 года с опцией продления на сезон. В контракте предусмотрено повышение зарплаты до 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю – вдвое больше, чем раньше.

В текущем сезоне Ремсдейл провел за Арсенал во всех турнирах 39 матчей, в которых пропустил 45 голов.

He's a keeper ? — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023

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