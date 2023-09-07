Вінгер Фіорентини Ніко Гонсалес був розсерджений на Лаутаро Мартінеса після поразки в матчі чемпіонату Італії.

Гонсалес був викликаний до збірної Аргентини вперше після ЧС-2022. Ніко мав потрапити в заявку команди на Мундіаль, але отримав травму.

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"Я щасливий щоразу, коли одягаю цю футболку. Те, що сталося, залишилося в минулому. Після цього моменту я усвідомив, що мені потрібно ще сильніше насолоджуватися кожним днем, проведеним тут із моїми партнерами по команді та друзями.

Дубль Лаутаро Мартінеса в матчі 3-го туру Серії А з Фіорентиною? Я хотів убити його. Але він мій друг, ми прибули сюди разом", – цитує Гонсалеса Football Italia.

Нагадаємо, Інтер розбив Фіорентину в чемпіонаті Італії з рахунком 4:0. Також Лаутаро оформив у ворота "фіалок" дубль у фіналі Кубка Італії, позбавивши Гонсалеса трофея.

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