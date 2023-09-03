Інтер після двох стартових перемог прагнув розвинути успіх і у матчі з Фіорентиною. Підопічні Вінченцо Італьяно після розгрому над Дженоа розгубили перевагу у поєдинку з Лечче, виграючи 2:2. Прикра нічия перед власними уболівальниками змушувала "фіалок" реабілітуватися у матчі з бронзовим призером (і другою за результативністю командою минулого сезону).

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Інтер з перших хвилин кинувся атакувати ворота гостей: Крістенсен якісно впорався з ударом Дімарко, а згодом зреагував на постріл Тюрама. Гості потроху заспокоїли запал суперника, відтіснивши гру ближче до центру поля (до 20 хвилини команди виконали на двох лише три удари у площину воріт). Проте в середині тайму Дімарко здійснив прохід лівим флангом і вирізав у воротарський – захисник не встиг перехопити і Тюрам головою замкнув у сітку, забивши свій дебютний гол у Серії А.

За трохи господарі втекли у стрімку контратаку 3 в 2, Тюрам п'ятою класно скидав в центр штрафного, але встигли прибігти оборонці і не дозволили завершити епізод. Наприкінці тайму Чалханоглу завдав божевільного удару зі штрафного, але знову ідеально зіграв кіпер молодіжної збірної Данії.

По перерві Тюрам асистував Лаутаро Мартінесу, а за 5 хвилин заробив пенальті за фол Крістенсена, який реалізував Чалханоглу. Згодом Тюрам мав забивати вдруге, але не влучив у дальній кут. За мить вже Зоммер двічі поспіль врятував ворота Інтера після небезпечних ударів суперника.

В середині тайму Мартінес розкішним дотиком переправив м'яч у сітку, оформивши дубль. Цікаво, що востаннє Інтер здобував три сухі перемоги поспіль на старті сезону ще в далекому 1966 році.

Завдяки максимальним показникам підопічні Сімоне Індзагі піднялись на першу сходинку турнірної таблиці Серії А, Фіорентина стала восьмою.

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