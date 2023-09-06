Організатори "Золотого м'яча" оголосили фінальний список футболістів, які зберігають шанси виграти нагороду в 2023 році.

France Football опублікував номінантів на "Золотий м'яч" 2023 року. На найпрестижнішу особисту нагороду претендуватимуть 30 футболістів. Серед них є і чинний володар трофея – Карім Бензема. Переможця буде оголошено 30 жовтня на щорічній церемонії в Парижі.

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До списку претендентів на "Золотий м'яч" потрапили: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Яссін Буну (Севілья/Аль-Хіляль), Андре Онана (Інтер/Манчестер Юнайтед), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг/Манчестер Сіті), Мін Че Кім (Наполі/Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Мохамед Салах (Ліверпуль), Карім Бензема (РеалАль-Іттіхад), Джуд Беллінгем (Борусія Д/Реал), Букайо Сака (Арсенал), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт/ПСЖ), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті/Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Лука Модріч (Реал), Ніколо Барелла (Інтер), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Мартін Едегор (Арсенал), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал), Ліонель Мессі (ПСЖ/Інтер Маямі), Лаутаро Мартінес (Інтер), Антуан Грізманн (Атлетіко), Роберт Лєвандовскі (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Віктор Осімхен (Наполі) і Харрі Кейн (Тоттенхем/Баварія).

Зазначимо, що в списку претендентів на нагороду відсутній форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.