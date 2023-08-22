Партнер Мудрика вибув на тривалий термін – Челсі підтвердив травму гравця, яка стала п'ятою в команді Почеттіно
Півзахисник Челсі Керні Чуквуемека не зможе допомогти лондонцям найближчим часом.
Напочатку сезону 2023/24 головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно зіткнувся з кадровими проблемами. Челсі втратив через травми Крістофера Нкунку, Бенуа Бадіашиля, Уеслі Фофана та Ріса Джемса. До них в лазареті приєднався новачок команди Керні Чуквуемека, який отримав пошкодження в матчі проти Вест Хема.
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Як повідомляє офіційний сайт лондонців, у півзахисника діагностовано пошкодження лівого коліна. Чуквуемека переніс операцію і незабаром почне відновлення на клубній базі. Реабілітація Керні може зайняти до шести тижнів.
Нагадаємо, що 19-річний півзахисник приєднався до Челсі у 2022 році. У складі лондонців Чуквуемека провів 17 матчів, в яких забив один гол.
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