Напочатку сезону 2023/24 головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно зіткнувся з кадровими проблемами. Челсі втратив через травми Крістофера Нкунку, Бенуа Бадіашиля, Уеслі Фофана та Ріса Джемса. До них в лазареті приєднався новачок команди Керні Чуквуемека, який отримав пошкодження в матчі проти Вест Хема.

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Як повідомляє офіційний сайт лондонців, у півзахисника діагностовано пошкодження лівого коліна. Чуквуемека переніс операцію і незабаром почне відновлення на клубній базі. Реабілітація Керні може зайняти до шести тижнів.

Нагадаємо, що 19-річний півзахисник приєднався до Челсі у 2022 році. У складі лондонців Чуквуемека провів 17 матчів, в яких забив один гол.

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