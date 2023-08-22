Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував гру Михайла Мудрика у матчі проти Вест Хема (1:3) в рамках 2-го туру АПЛ.

"Мудрик відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти.

Почеттіно поставив жорстку умову Мудрику і Ко в Челсі: "Двері на вихід для них відчинені"

Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним. У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо", – цитує Почеттіно Football London.

Нагадаємо, у лондонському дербі Мудрик вийшов на другий тайм, замінивши Чуквуемеку, але відзначитись результативною дією не зумів.

Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця