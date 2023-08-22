Полузащитник Челси Керни Чуквуэмека не сможет помочь лондонцам в ближайшее время.

В начале сезона 2023/24 главный тренер "синих" Маурисио Почеттино столкнулся с кадровыми проблемами. Челси потерял из-за травм Кристофера Нкунку, Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана и Риса Джемса. К ним в лазарете присоединился новичок команды Керни Чуквуемека, который получил повреждение в матче против Вест Хэма.

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Как сообщает официальный сайт лондонцев, у полузащитника диагностировано повреждение левого колена. Чуквуэмека перенес операцию и вскоре начнет восстановление на клубной базе. Реабилитация Керни может занять до шести недель.

Напомним, что 19-летний полузащитник присоединился к Челси в 2022 году. В составе лондонцев Чуквуэмека провел 17 матчей, в которых забил один гол.

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