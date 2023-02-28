В матчі проти Тоттенхема (0:2) 38-річний Тьягу Сілва отримав пошкодження, через яке покинув поле вже на 19 хвилині. Челсі повідомив про травму, але не назвав терміни відновлення захисника.

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Як повідомляє Evening Standard, центральний захисник "синіх" міг пошкодити медіальну колатеральну зв'язку. В клубі вважають, що Сілва пропустить шість тижнів. А це означає, що він не зіграє проти Борусії Д у матчі-відповіді Ліги чемпіонів, який запланований на 7 березня.

Бразилець відіграв в цьому сезоні у 21 матчі за Челсі. Він оформив дві результативні передачі. Нагадає, що взимку Михайло Мудрик став партнером Сілви по команді. За Челсі українець зіграв в п'яти матчах.

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