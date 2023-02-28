Челсі не планує звільняти головного тренера Грема Поттера і має намір дати йому час, щоб змінити результати.

В останніх 15 матчах у всіх турнірах Челсі здобув лише дві перемоги під керівництвом Грема Поттера. Три останні зустрічі з дортмундською Борусією, Саутгемптоном і Тоттенхемом завершилися для лондонців поразками. Незважаючи на кризу результатів, керівництво "синіх" не має наміру звільняти головного тренера команди Грема Поттера.

Челсі розриває зсередини – Поттер отримав останній шанс

Як інформує The Athletic, запрошуючи Поттера в лондонський клуб, боси Челсі з першого ж дня розглядали це призначення з урахуванням довгострокової перспективи. Повідомляється, що верхівка клубу повністю підтримує тренера, контракт якого розрахований на 5 років.

У понеділок, 27 лютого, Поттер провів перше тренування перед суботнім матчем із Лідсом. Згідно з джерелом, атмосфера на клубній базі була звичайною.

Тоттенхем – Челсі: Мудрик жахає цифрами в матчі АПЛ, гол імені 212 мільйонів, кінець суперсерії