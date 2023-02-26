Михайло Мудрик починає в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартував о 15:30. Грем Поттер повинен був переривати 4-матчеву серію без перемог, адже опинився серед головних фаворитів на відставку. Історично у попередні сезони "шпори" були доволі зручним суперником для "синіх", зокрема і вдома. Цікаво, що команда Конте досі жодного разу не грала внічию в АПЛ 2022/23 на своєму стадіоні (8 перемог і 4 поразки).

Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Гарячий початок від команди Поттера. Феліш завдає першого удару на 2 хвилині. Здалеку і не дуже загрозливо. Стерлінг випрошує пенальті, намагаючись красиво зобразити фол від виставленої у боротьбі ноги Скіппа. Челсі по суті вийшов ледь не найкращим з можливих складом. Чілвел і Джеймс, як у старі-добрі, на флангах захисту. Здорові та невтомлені Стерлінг, Зієш і Хаверц. Феліш і Енцо як найкращі з коштовних новачків цієї зими. І як тут не згадати, що The Blues – єдині, хто виграв усі 3 гостьові зустрічі на новому стадіоні "шпор".

No player won possession more times (6) or completed more take-ons in the first half than Cuti Romero (3).



Dancing out of defence. pic.twitter.com/71KbEO4UiE — Squawka (@Squawka) February 26, 2023

Тож не дивно, що саме "сині" домінують з контролем під 70% часу. Традиційно насамперед шукають проникними пасами Феліша. Стерлінг найчастіше пробує фінтити, якщо не враховувати несподіваного дриблера суперника (у Ромеро 2 вдалі спроби з 3). Кейн у ролі глибинного плеймейкера спочатку відіграє двох у центрі, а потім знущається ще над парочокою челсюків у штрафному. Лише підстраховка Кулібалі врятувала в моменті, коли ще й Тьяго Сілва отримав пошкодження – капітан господарів, падаючи, навалився на його коліно.

Бразильський захисник ледь пересувається полем, але наостанок перед вимушеною заміною виграв дуель на другому поверсі, почавши ударну атаку. Хаверц прокинув не Феліша – перше влучання у площину воріт за 18 хвилин на обидві команди парирував Форстер. Ударна прем'єра тотків на 20-й. Бен Девіс головою перевів діагональ з правого флангу, Кейн бахнув не дуже вдало. Рішарлісон показує, чому Сон на лавці другий тур поспіль. Елегантний обіграш зі Скіппом, також у дотик бразилець пасує на Хьойберга, Данець з рикошетом від ноги Веслі Фофана (замінив капітана Челсі) поцілив у стійку.

◉ First ever PL win against Chelsea at the Tottenham Hotspur stadium



◉ First PL win against Chelsea since 2018, ending a eight game run without a victory against their London rivals



Cristian Stellini is doing Antonio Conte proud. pic.twitter.com/uv4k4sEXHF — Squawka (@Squawka) February 26, 2023

За пів години гри 6 ударів, і жодного з меж штрафного. Челсі більше стріляє і контролює м'яч, але саме господарі комбінують гостріше. Кейн жорстко в'їхав у плече голкіпера гостей. Кепа зображав болі в обличчі. Перед тим Фофана полежав на газоні з дискомфортом у нозі, а згодом Хаверц врізався у Ромеро, якому довелося полічити, чи всі зуби на місці. Тотки виграють цю чоловічу боротьбу, а самі починають панувати на чужій половині поля. Ось уже команда Конте показує контроль на рівні 70%, а Рішарлісона пускають у штрафний, і це перша спроба за тайм з цієї зони.

Стерлінг, який сьогодні діє на фланзі Мудрика, бере гру на себе і вривається у володіння Форстера. Не дуже впевнений сейв запасного кіпера господарів показує, що навіть удари з 15 метрів можуть бути непоганою зброєю. Дуже дивне суддівство у компенсований час. Зієш грубо збив Рішарлісона, з яким Челсі сьогодні просто не дає раду в жодній лінії. Емерсон штовхнув марокканця, спровокувавши удар у відповідь. Стюарт Атвел спершу виписав жовту, потім після консультації з лайнсменом змінив колір на червоний. Однак підійшов до моніторів за підказкою VAR і знову змінив своє рішення. Таки "гірчичник", а не вилучення.

Tottenham 0-0 Chelsea HT:



xG: 0.14-0.21

Shots: 3-4

Shots on target: 0-1

Big chances: 0-0

Touches in opp. box: 8-12

Possession: 43%-57%



No real chances, but it's starting to get feisty. #TOTCHE pic.twitter.com/VhdZWNGQHR — Squawka Live (@Squawka_Live) February 26, 2023

А ми попереджали, що дальні удари сьогодні можуть все вирішити. Тоттенхем забив у першій ж атаці після того, як розвів з центра поля. Дальня передача на лівий фланг, Девіс уже не вперше виграє верх. Далі переведення праворуч, Кулусевскі котить на Емерсона. Кепа парирував удар бразильця впритул, але Енцо гарячково вибив, Феліш програв підбір, а іспанський воротар пропустив снаряд, який летів прямо в нього. Скіпп забив дебютний гол за свої 43 матчі в АПЛ. Пропущений м'яч імені 212 витрачених на тріо "героїв" мільйонів євро.

Челсі вперше пропустив на новенькому стадіоні Тоттенхема, де раніше лише перемагав. Відповідають гості черговим дальнім ударом. Зієш після пасу Чілвела не влучає. Десь із 25-30 хвилини команда Поттера втратила спочатку ініціативу і м'яч, потім свої моменти, а далі й сухий матч. До цього йшло вже давно. Мудрика не помітно в пожвавленні руху на лаві запасних, зате Закарія і Маунт готуються вийти на другий слот заміни. Зієш і Лофтус-Чік покинули поле.

Аж 1 дотик гравців Челсі у штрафному суперника за 20 хвилин другої половини. Тоттенхем мав 5 таких контактів. Команди Поттера на полі вже давно нема, десь майже тайм ігрового часу. Ну, хоч якийсь натяк на пробудження. Феліш з Енцо ефектно поцикали стіночки, Маунт не менш елегантно продовжив п'ятою у штрафний, але Хаверц традиційно для себе на мить запізно зреагував і дозволив голкіперу себе випередити. Атвелу відмовила система зв'язку. Побіг головний суддя міняти спорядження.

Тотки показують, що в їхній штрафний можна заходити з допомогою простеньких стіночок. Проблема тільки в тому, що підійти у фінальну третину Челсі не завжди вдається. Ніби й набиває Челсі кращу статистику ударів, але все це настільки натужно, ніби з останніх сил. А ось Тоттенхем атакує легко, усвідомлено використовуючи свої козирі. Сон, який замінив Кулусевскі, подав кутовий, Дайєр осідлав Маунта і скинув на ліву стійку, Кейн забиває під пасивним наглядом Чілвела.

Tottenham 2-0 Chelsea FT:



xG: 0.71-0.41

Shots: 8-10

Shots on target: 3-2

Big chances: 1-0

Touches in opp. box: 16-18

Possession: 41%-59%



Second half goals from Oliver Skipp and Harry Kane give Spurs all three points. #TOTCHE pic.twitter.com/ndrgFCj2yW — Squawka Live (@Squawka_Live) February 26, 2023

Мудрик та... Обамеянг на 83 хвилині замінили Феліша і Стерлінга. Перша подача Михайла на чужого, а удар метрів з 30 більше згодився у якомусь регбі. Екс-вінгер Шахтаря танцює проти дуету Емерсона та Рішарлісона, які навіть на 88-й за рахунку 2:0 не втрачають концентрації і легко зупиняють самовпевнений рух. Мудрик на якусь митю не встигає замкнути дальню стійку, а потім фолить проти дев'ятого номера господарів. Рішарлісон свою справу зробив на обох половинах поля і може зі святим спокоєм йти на заміну, хоча не дуже задоволеним виглядає бразилець.