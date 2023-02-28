В матче против Тоттенхэма (0:2) 38-летний Тьягу Силва получил повреждение, из-за которого покинул поле уже на 19 минуте. Челси сообщил о травме, но не назвал сроки восстановления защитника.

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Как сообщает Evening Standard, центральный защитник "синих" мог повредить медиальную коллатеральную связь. В клубе полагают, что Силва пропустит шесть недель. А это значит, что он не сыграет против Борусии Д в ответном матче Лиги чемпионов, который запланирован на 7 марта.

Бразилец отыграл в этом сезоне в 21 матче за Челси. Он оформил две результативные передачи. Напомним, что зимой Михаил Мудрик стал партнером Силвы по команде. За Челси украинец сыграл в пяти матчах.

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