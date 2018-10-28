Ярмоленко отримав особливі повідомлення від президента і лідера Вест Хема, а клубний інсайдер заперечив інформацію ЗМІ

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко отримав теплі слова, привітання та побажання видужання у свій день народження. Тим часом стали відомі нові подробиці щодо травми українця.

Екс-динамівця привітали та підтримали зі всього світу. Діти в академії та офіційний акаунт в Інстаграмі його рідного ФК Десна, колишні клуби – Борусія Дортмунд і Динамо Київ, нинішня команда Вест Хем, добрі друзі Артем Мілевський та Олексій Довгий.

Ярмоленко, ми з тобою

Андрію, з днем народження, хочеться швидше побачити твої фінти на полі

Душевне привітання @Yarmolenko_9 від друзів-футболістів, та рідного Чернігова. Приєднуйся pic.twitter.com/NDpLVBavee — FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 жовтня 2018 р.

УЄФА згадав його крутий гол у Лізі чемпіонів у ворота Тоттенхема. За іронією долі, саме в матчі з цим лондонським клубом він отримав найважчу травму за всю свою кар'єру (ще ніколи не вибував на настільки тривалий термін!).

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка

Дружина Інна побажала повернутись сильнішим, а лідер атаки "молотів" Марко Арнаутовіч назвав Андрія, з яким гарно співпрацював у Вест Хемі, своїм братом. "Одужуй швидше. Ти нам потрібен. Мій брате, бажаю тобі швидкого відновлення. Залишайся сильним".

Сам президент Вест Хема Девід Голд пообіцяв особисто передати Ярмоленку слова підтримки: "Андрій переніс операцію на пошкодженому ахілловому сухожиллі. Очікують, що він буде за межами поля близько шести місяців. Я особисто передам йому, що ми всі підтримаємо його протягом цього важкого періоду і бажаємо йому швидкого відновлення".

Це означає, що Ярмоленко став дійсно важливим елементом у команді Пеллегріні після свого прибуття влітку. Фанати також відзначають позитив і прогрес у діях керівництва, адже раніше президент підтримував публічно далеко не кожну їхню зірку.

Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.

I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji — David Gold (@davidgold) 22 жовтня 2018 р.

Неочікуваний конкурент Ярмоленка, гравець-відкриття Вест Хема Грейді Діангана теж приєднався до побажань.

Вест Хем з Ярмоленком і без – красномовна різниця, або Що буде далі

Тим часом інсайдери Claretandhugh у лондонському клубі заперечили інформацію відомого українського ЗМІ, що Ярмоленко отримав удар ще в матчі за збірну України. Джерело фанатського сайту Вест Хема наполягає на тому, що Андрій нічого подібного не говорив після повернення у клуб, а також не скаржився на біль чи дискомфорт.

У тому, що екс-капітан Динамо зіграв у суботу після гри Україна – Чехія, не було жодного сюрпризу, як інформували раніше. У п'ятницю він без будь-яких проблем провів повноцінне тренування з клубом. У Дортмунді він пережив менш серйозну проблему з ахілловим сухожиллям, яка відняла декілька місяців гри. Перед трансфером з Борусії клубні лікарі "молотів" детально обстежили Ярмоленка – жодних проблем не виявили, ахілл повністю зажив і був у гарному стані.

Операція пройшла успішно, і у Вест Хемі навіть сподіваються, що відновлення може зайняти трохи менше часу (а саме 5 місяців), і українець таки отримає шанс допомогти команді в останній відрізок сезону. Можливо, навіть наприкінці березня. Поки офіційно фігурує саме термін півроку, а це означає, що навіть за гіршого сценарію у нього ще буде змога зіграти у квітні-травні.

Пошкодження ахілла – одна з найважчих травм (це може згодом негативно вплинути на швидкісні якість та силу удару), яка змушувала таких зірок АПЛ, як Девід Бекхем чи Джон Барнс, відчувати великі проблеми. Однак медицина зробила великий прогрес відтоді, а Ярмоленко – боєць, який вже не раз показував, що не здається попри будь-які перешкоди на шляху.

"Футбол 24" приєднується до привітань і побажань гравцю одужати якнайшвидше. Великі перемоги та успіхи ще дійсно попереду, Андрію!