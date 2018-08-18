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Зіркові партнери Луніна і Зінченка та форварди Ліверпуля. Топ-5 знаменитих вихованців Генка

13:35 1192 Читать на русском
Зіркові партнери Луніна і Зінченка та форварди Ліверпуля. Топ-5 знаменитих вихованців Генка
Кевін де Брюйне в Генку / Squawka

Академія бельгійського Генка подарувала футболу чимало класних гравців, деякі з них стали справжніми зірками.

Найкращим гравцем Генка на цей момент є Руслан Маліновський. У півзахисника збірної України попереду непогане майбутнє, адже цей бельгійський клуб славиться вмінням розвивати гравців і продавати їх у топ-чемпіонати.

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Скаути Генка відкрили одного з головних ньюсмейкерів італійського трансферного літа Сєргєя Мілінковіч-Савіча, основного захисника Наполі Каліду Кулібалі та молоду зірку Бундесліги Леона Байлі.

Ефективно працює і академія Генка, яка випустила достатньо класних футболістів. Розповідаємо про найвідоміших з них.

Кевін де Брюйне

Період в Генку: 2005-2012 роки

Поточний клуб – Манчестер Сіті

Де Брюйне – головна перлина Генка. Перспективно розпочав кар'єру, однак не зумів закріпитися в Челсі та мусив набиратися досвіду в Бундеслізі. З другої спроби підкорив АПЛ, перейшовши за 55 мільйонів фунтів у Манчестер Сіті. Кевін став ключовою фігурою тогорічного чемпіонського складу Хосепа Гвардіоли і найкращим асистентом англійської першості. Старт цього сезону пропустить через важку травму. Це справжня проблема для "містян", а Олександр Зінченко отримав мікроскопічний шанс зіграти на своїй рідній позиції.

Тібо Куртуа

Період в Генку: 1999-2011 роки

Поточний клуб – Реал

Куртуа провів 10 років в академії Генка, але в основній команді затримався по суті лише на один феноменальний сезон. Потім були сильні 3 роки в Атлетіко з низкою індивідуальних нагород, 4 роки в ролі основного голкіпера Челсі, прекрасний виступ на ЧС-2018, бойкот лондонському клубу з метою вибити трансфер у Реал і зрештою 35-мільйонний переїзд в Мадрид. Тепер перший номер збірної Бельгії спробує виграти боротьбу в Кейлора Наваса. Куртуа також вплинув на долю Андрія Луніна, якому, скоріш за все, доведеться відправитися в оренду.

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Яннік Феррейра Карраско

Період в Генку: 2005-2010 роки

Поточний клуб – Далянь Іфан

Етнічний іспано-португалець відразу з академії Генка відправився в другу команду Монако. Перерісши рівень Ліги 1, Карраско потрапив у Атлетіко. Два з половиною сезони провів в Іспанії на пристойному рівні, але потім поїхав заробляти гроші в китайський Далянь Іфан. Яннік у 24 роки зробив відчутний крок назад, щоправда, місце в збірній Бельгії не втратив. Чекаємо його повернення в Європу.

Крістіан Бентеке

Період в Генку: 2006-2009, 2011-2012 роки

Поточний клуб – Крістал Пелас

Бентеке після молодіжних складів Генка пограв у різних клубах бельгійського чемпіонату. Згодом темношкірий форвард підірвав АПЛ своєю результативністю в Астон Віллі, чим заслужив трансфер в Ліверпуль за 32.5 мільйона фунтів. На Енфілді Крістіан проявити себе нормально не зумів, однак мерсисайдці "відбили" гроші, продавши його в Крістал Пелас. Попередній чемпіонат у Бентеке вийшов не дуже яскравим, але загалом для середняка АПЛ це чудовий футболіст.

Дівок Оріджі

Період в Генку: 2001-2010 роки

Поточний клуб – Ліверпуль

Як і Карраско, Оріджі відразу з академії Генка перебрався у Францію. Пробився в основну команду Лілля та потрапив у сферу інтересів Ліверпуля. Стати основним у складі "червоних" Дівоку дуже складно, тому минулий сезон він провів на правах оренди у Вольфсбургу. Зараз форвард отримав ще один шанс переконати Юргена Клоппа у своїх можливостях і допомогти Ліверпулю в боротьбі за чемпіонство.

Можна пригадати й менш відомих вихованців Генка: Стівен Дефур (Бернлі), Денніс Прает (Сампдорія), Єлле Фоссен (Брюге).

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