Парма завершила трансфер оборонця Мілана
14:40 - Читать на русском
Оборонець Андреа Конті змінив клубну прописку в межах італійської Серії А.
Вихованець Аталанти перебрався на Енніо Тардіні, повідомляє офіційний сайт пармезанців.
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Конті гратиме за Парму на правах оренди до кінця сезону. Потім "хрестоносці" зобов'язані викупити оборонця. Конті вже узгодив із босами Парми умови особистого контракту на 4 роки, що почне діяти з літа 2021-го.
У нинішньому сезоні оборонець провів лише 5 матчів у всіх турнірах, програвши боротьбу за місце в обоймі команди Стефано Піолі.
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